L’ex Fiorentina Renato Buso ha parlato a TMW Radio:

Viola? Questa è una squadra che è partita non bene. Squadra molto giovane e se non hai un trascinatore gli altri spariscono. Non è un caso che senza Ribery la Fiorentina vada subito in difficoltà. Manca esperienza e un vero leader, non puoi contare sempre e solo sul francese, ci vogliono più punti fermi.