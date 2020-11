Buriani: “Ho visto i viola impauriti, non una grande squadra. Cutrone ha bisogno di tanti palloni, ma…”

Ruben Buriani, ex Milan, ha parlato in televisione a Tuttomercatoweb. Queste le sue considerazioni in ottica Milan-Fiorentina:

“Ho visto i viola col Benevento e non mi è sembrata una grande squadra. Anzi ho notato giocatori impauriti che fanno fatica ad esprimere il loro valore e a sviluppare gioco. La Fiorentina deve migliorare in tutti i reparti. Rebic? E’ un istintivo che ama partire da lontano. E’ uno che la porta la sente. Di sicuro il Milan vuol continuare la sua cavalcata ma la Fiorentina non può perdere terreno. Cutrone? Vive per il gol. Non ha grandi qualità tecniche, è un rapinatore d’area, si danna l’anima e un difensore deve comunque stare attento. Se gli butti in area tanti palloni, con la sua caparbietà riesce ad ottenere qualcosa di positivo. Ma vedo che ora questo succede poco alla Fiorentina”.

