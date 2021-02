Radio Bruno annuncia che Franck Ribery da domani rientrerà a far parte del gruppo agli ordini di Prandelli. Il numero 7, dopo il lavoro individuale documentato oggi, ha dato risposte positive e ha ricevuto il via libera per aggregarsi ai compagni e preparare la sfida con l’Udinese, che a questo punto ha buone probabilità di vederlo in campo dall’inizio.