Qualche anno fa vi abbiamo raccontato come la nascita della Fiorentina sia da ricondurre al 29 agosto 1926 e non al giorno 26 (LEGGI L’ARTICOLO) come a lungo riportato. Il comune di Firenze ha pubblicato oggi un post sui social per augurare un buon 94° compleanno al club viola. Anche Palazzo Vecchio, nel test del post che vi proponiamo, si è soffermato su questo futile “dilemma”, che ormai da tempo vi abbiamo chiarito.