Budel: “Inter ultima spiaggia per Montella. Se non vogliono cambiarlo prima”

A Tuttomercatoweb.com l’ex centrocampista e attualmente commentatore per Dazn, Alessandro Budel, ha parlato anche di Fiorentina: “La partenza dei viola mi era piaciuta molto anche perché la squadra era propositiva nel gioco, invece adesso è incappata in un periodo negativo. Penso che per Montella la prossima partita contro l’Inter possa essere davvero l’ultima spiaggia a meno che la società non decida, sorprendendo tutti, di cambiarlo già prima”.