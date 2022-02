Bucciantini: “Viola più “affidabile” del Sassuolo. Sogno Europa? Vi dico la mia”

Il commento del noto giornalista

"Big in crisi? In questo girone di ritorno non è cambiato il valore delle più forti, ma delle altre. Squadre come il Genoa e il Cagliari non perdono da tempo. Il calcio italiano è equilibrato perché lo stanno giocano in 20 squadre e quindi si abbassano tutte le quote. Impegno col Sassuolo? I neroverdi sono più imprevedibili rispetto alla Fiorentina. I viola riescono quasi sempre a mettere in campo loro stessi, mentre gli emiliani fanno partite diverse. Sembra soffrire quando si trova sotto i riflettori. E' più una squadra da grande partite, la Fiorentina è più affidabile. Champions? Io aspetto il terzo scudetto (ride, ndr). Penso che la classifica sia molto serie e molto reale. Se diamo continuità siamo in zona europea. Sicuramente lottiamo per l'Europa League, poi se la Juventus non dovesse ingranare potremmo lottare anche per qualcosa in più. Io quest'anno come obiettivo avevo quello di rubare il posto al Sassuolo. Un passo alla volta per tornare ad avere la classifica che ci meritiamo. Portiere? Terra e Drago sono due ottimi portiere. Io sono ammirato dal campionato che sta facendo in primo. Per quanto riguarda il mercato si può sempre migliorare... Così come acquistando un difensore più veloce e abile nel portare il pallone."