Bucciantini ha le idee chiare: “Piatek non può essere l’attaccante titolare”

Marco Bucciantini, noto giornalista, ha parlato della prestazione dei viola contro l'Inter e del lavoro in attacco di Italiano

Il noto giornalista Marco Bucciantini , ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno di molti temi legati alla Fiorentina. Ha iniziato parlando della sfida di sabato e del lavoro degli esterni: "Nel primo tempo Nico Gonzalez e Saponara sono arrivati più volte a caricare il tiro, ma sono sempre stati murati o si sono allungati troppo il pallone. Peccato che non riescano a segnare i nostri esterni. Quella di Milano è stata una bella Fiorentina . Ora contro queste squadre riesci a fare la tua partita ed imporre il tuo gioco. Siamo migliorati molto in fase difensiva, da qualche settimana abbiamo ottimi numeri".

Ha proseguito parlando del centrocampo: "L'intuizione di Italiano è giusta con Torreira. Avvicinarlo alla porta si sta rivelando un'ottima soluzione. Se un calciatore sa tirare in porta, dobbiamo metterlo nelle condizioni di farlo. Un altro che deve ritornare a calciare in porta è Bonaventura, perché in passato ci ha spesso deliziati con gol da fuori area".

Infine sull'attacco viola: "Spero che Cabral stia lavorando bene, anche se sinceramente sembra un po' indietro ancora. Piatek non può essere il titolare di una squadra come la Fiorentina. Lui deve fare qualche gol ogni tanto. Può essere un'ottima soluzione dalla panchina, non puoi chiedergli la prestazione. Italiano non è un sofisticato. L'anno scorso ne ha fatti giocare tanti davanti. È uno che sa crearsele le opportunità in attacco con ciò che ha a disposizione".