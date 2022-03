Bucciantini: “Verona e Fiorentina le due squadre più riuscite. Il Franchi…”

Il giornalista ed opinionista fiorentino dice la sua sulla partita fra Fiorentina e Verona e sul progetto del nuovo Franchi

Nuovo Franchi ? "Intanto spero mi possa spiazzare, poi ce lo faremo piacere. Molto importante da un punto di vista dell'architettura, per ripensare un pezzo di città. Tutto serve: lo stadio, le idee di calcio, passione e competenza. Non è un impianto di proprietà, ma una cosa diversa. Bisogna pensare alle partite che andremo a vedere. La missione di chi governa è pensare a coloro che fruiscono di questi spazi: i tifosi che lo abitano almeno due volte al mese".

Verona? "C'è una similitudine con la partita dell'andata. Anche lì venivamo da un grande momento, si pensava fosse una partita dove raccogliere tre punti. Invece fu faticoso riuscire a strapparne anche uno. Ieri la gara è iniziata in un altro modo. Il solito sbaglio individuale di un nostro difensore (Milenkovic ndr.) poteva costarci caro. Ne concediamo uno a partita. La partita si è incanalata sul pareggio troppo presto ed il Verona gioca bene. Anche senza Barak attaccano in modo molto velenoso. Il Verona è la squadra che ha fatto segnare 20 goal tra Barak e Caprari. Hellas e Fiorentina sono le squadre più riuscite di questo campionato, mettono in campo quello che vogliono fare. Ieri si sono annullate".