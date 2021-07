Bucciantini: “Serve un giocatore che unisca la squadra. Ribery era limitato”

Marco Bucciantini ha parlato delle scelte fatte dalla società e della rosa, specificando cosa servirebbe per fare il salto di qualità.

Sulla rosa a disposizione: "Dobbiamo cercare di ottenere il massimo da tutti i giocatori durante questo ritiro, poi vedremo cosa accadrà. Sicuramente servono rinforzi. Poi servirà sfoltire la rosa, perché abbiamo una rosa non numerosa, di più. Il ruolo che dobbiamo sicuramente andare a cercare sul mercato è quello del regista, perché non abbiamo niente di simile in rosa. Serve un giocatore che lega la squadra, che la unisce, che si prende la responsabilità di fare un passaggio che altri non farebbero".