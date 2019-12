Bucciantini: “Che errori con Muriel e Traorè. Commisso? Anche Pontello e Cecchi Gori faticarono”

Il giornalista Marco Bucciantini a Radio Sportiva:

Commisso? Quando cambiano le proprietà e i dirigenti ci vuole del tempo. La squadra è stata fatto alla fine del mercato, sia Pontello che Cecchi Gori hanno faticato all’inizio. La storia di Della Valle è diversa perchè ripartivano dalla C2. La Fiorentina ha sbagliato due cose principali: non aver riscattato Muriel e non aver preso Traorè che aveva in pungo. Non è una scusante il fatto che erano scaduti i termini per prendere il colombiano dal Siviglia: la Fiorentina non è stata un periodo senza proprietà, la vecchia gestione ha deciso di non prenderlo. È stato svenduto Veretout, probabilmente è stata sottovalutata la sua importanza. Commisso sta pagando lo scotto della novità, ma il fatto che ci mette entusiasmo fa del bene.