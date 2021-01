Bucciantini: “Ribery? Ha sempre avuto due compagni che segnavano più di lui, deve cambiare ruolo”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Toscana.

C’è un problema di gol, anche se la Fiorentina ne ha fatti sei tra Inter e Juventus. E’ una squadra più convincente contro le big, mentre se deve costruire va in difficoltà. Lirola? Gli manca la convinzione di essere un giocatore forte. La Fiorentina deve attaccare di più la profondità: nel 3-5-2 questo compito tocca agli attaccanti, che non lo fanno mai per caratteristiche. Bisogna che Ribery giochi da vertice alto a centrocampo, nella sua carriera ha sempre trovato due giocatori in squadra con sé che segnavano di più di lui. Il problema della Fiorentina è che gli mancano il gioco e gli attaccanti, ma anche gli stessi attaccanti che aiutino la squadra ad arrivare in area.