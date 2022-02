Bucciantini: “Mi aspetto di più da Castrovilli e Gonzalez. E su domani…”

Il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato della partita di domani di Coppa Italia e del momento di Castrovilli e Nico Gonzalez

Sul match di domani: "Per la partita di domani ho molta speranza. È una squadra che non ha mai sbagliato due partite consecutive. In questo momento abbiamo bisogno di conferme. Ci sono due/tre giocatori che devono dare di più alla Fiorentina e giocano davanti".