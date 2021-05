Bucciantini: “Firenze ha fascino, merita il meglio. E con un Vlahovic così…”

Marco Bucciantini ha analizzato l’arrivo di Gattuso e le aspettative sul nuovo tecnico viola. Ecco le sue parole a Radio Bruno: “Gattuso è una scelta della proprietà e spero che sia un modo per cominciare a raccontare la Fiorentina...

in positivo e in avanti. Se si guardano le varie situazioni, in tutte le squadre che hanno cambiato società ci sono stati campionati interlocutori. Bisogna accettare la delusione di avere all'inizio una squadra meno forte e provare via via a migliorarla. Gattuso fa un certo tipo di calcio, ma bisogna aiutarlo e proteggerlo. Firenze ha una sua sensualità, è un marchio e merita una classifica diversa da quella che ha avuto. È bello vedere Vlahovic, bisogna condividere e costruire, poi crescere in campo.