Bucciantini: “Chiesa crescerà quando dovrà alzare la testa, deve sentirsi meno decisivo”

Il giornalista di Sky Sport, Marco Bucciantini, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

La Fiorentina è stata più matura della Sampdoria. Serviva vincere a Genova per avere meno ansia. Siamo curiosi di vedere sempre qualcosa di più e di nuovo in questa squadra. Vogliamo vedere cosa possono fare gli attaccanti che sono la meglio gioventù. Il problema della Fiorentina è entrare in area. Vlahovic deve fare il salto di qualità lavorando nel traffico. Il Milan? Sta benissimo. Con Ibrahimovic, Pioli ha riproposto il modulo che utilizzava nella Lazio, il 4-2-3-1. Il Milan corre bene. Ibrahimovic porta i difensori fuori zona. Sul piano tattico fa ancora la differenza. Chiesa? In attacco i campioni devono fare 20 gol. Anche un esterno forte, al giorno d’oggi, fa la differenza. Se cresce Vlahovic, cresce anche Chiesa. Federico ha bisogno di sentirsi meno decisivo. Crescerà quando sarà costretto ad alzare la testa. Cutrone è un ottimo attaccante, mentre spero che gli altri due siano fenomeni. Non vedo difetti di gioventù nell’attacco della Fiorentina.