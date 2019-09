Bucciantini: “Castrovilli in Nazionale? La chiamata di Mancini è cosa certa”

Così Marco Bucciantini, intervenuto poco fa a Radio Sportiva durante la trasmissione Microfono Aperto:

Gaetano Castrovilli sarà chiamato alla prossima occasione da Roberto Mancini in Nazionale, ne sono certo. Lui stravede per quel tipo di calciatore, più ne ha a disposizione e più è contento, basti pensare agli altri nomi del centrocampo azzurro. La linea mediana degli azzurri non è niente male, non ci sarà il fenomeno vero alla Pirlo ma ci sono tantissimi giocatori interessanti che insieme compongono un gruppo molto forte.