Bucchioni: “Vlahovic-Juve già fatto venerdì. E Cabral non è Scamacca”

Il parere di Bucchioni sull'affaire Vlahovic e sull'arrivo imminente di Cabral

Della situazione relativa alla cessione di Vlahovic, il giornalista Enzo Bucchioni ne ha parlato a Radio Bruno: "Questo accordo è frutto di un accordo precedente fatto dalla Fiorentina. Sul diciassettenne Vlahovic c'erano tutti, e c'era già la promessa che la sua prossima tappa sarebbe stata la Juve già prima di firmare. Già la scorsa estate però bisognava prendere Ristic e dirgli che da questa stanza non usciamo finché non c'è la firma. Invece si sapeva che non sarebbe rimasto e quel 'firmo quando mi propongono il contratto' era una dichiarazione falsa, di facciata. Io credo che fosse stata per lui sarebbe anche rimasto e portato la Fiorentina in Europa, ma ormai già da venerdì c'era l'accordo con la Juve.

Cabral? Le visite sono già fissate per giovedì, per lui la Fiorentina è una grande crescita. Per esempio, se su Scamacca c'è l'Inter fai fatica, nei suoi panni ognuno sceglierebbe i nerazzurri. Cabral non è l'ultimo arrivato, Pradè lo avrebbe già preso in passato ma bisogna vedere quanto tempo impiegherà ad adattarsi e non è Vlahovic".