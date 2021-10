Bucchioni: “Venezia è già dimenticata. Prova di maturità di tutti”

Secondo Enzo Bucchioni, la Fiorentina ha scavalcato in un colpo solo i problemi di Venezia con una prova di maturità dentro e fuori dal campo

"La Lazio? Già nella partita con l'Inter non avevo visto una squadra propriamente sarriana, che faceva un po' fatica a interpretare i suoi dettami. Quando si cambia drasticamente il modo di fare calcio però ci sta e qualche difficoltà è fisiologica. Abbiamo visto anche qualche caso, come quello di Luis Alberto: non tutto è partito nella maniera giusta. Una squadra come i biancocelesti che gioca così per la Fiorentina potrebbe quasi l'avversario ideale visto il piglio che Italiano sa dare. Dal canto loro, i viola sembrano essersi ripresi: oggi hanno rispolverato un Saponara in gran forma, che se trova la continuità può fare la differenza. La squadra sa quello che deve fare e sono molto tranquillo per la squadra. Il passo falso di Venezia è già dimenticato: la preoccupazione era che non arrivasse la risposta, invece la sensazione è che sia stato solo un incidente di percorso. In più, tante cose hanno fatto pensare in positivo: il comportamento del pubblico di grande maturità, così come di Vlahovic che sembra aver deciso di non battere il rigore. Il rischio di sbagliare era alto per la poca serenità: penso sia indice di grande maturità. Anche Maleh, Quarta e i ragazzi che hanno fatto turnover hanno dato una grande risposta".