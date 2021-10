Bucchioni: “Tifosi? Prima la Fiorentina. Ecco i limiti del pensiero di Italiano”

Enzo Bucchioni, noto giornalista, commenta così la situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta di Venezia

Enzo Bucchioni, noto giornalista di tifo viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare del clima in casa viola dopo la sconfitta con il Venezia . Ecco le sue parole: "Spero che la sconfitta col Venezia sia solo un episodio, ma bisogna aspettare la prossima gara. adesso bisogna archiviare quella gara e ripartire. Credo che quello che abbiamo fatto di nuovo finora sia consolidato. Il peso del caso Vlahovic è importante però uno spogliatoio cerca sempre di lasciare fuori tutte le voci esterne. Detto ciò, mi ha fatto più male la prestazione che la sconfitta. Sulla formazione dico che questo è proprio il limite degli allenatori "giochisti". Mettono al centro il gioco, indipendentemente dai giocatori. Speravo che Amrabat fosse cresciuto un po' con Italiano, ma abbiamo visto che quel ruolo non lo può fare. La società deve intervenire per rinforzare la rosa. La cosa che mi preoccupa di più è la contestazione che potrà arrivare dall'esterno. Spero che i tifosi capiscano che prima viene la Fiorentina poi Vlahovic".