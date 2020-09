Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare dei temi più caldi in casa Fiorentina

Con l’atteggiamento dello scorso anno se prendi il primo gol non sai più cosa fare. Mi pare che questo però sia cambiato con la difesa più alta e la voglia di pressare nella metà campo avversaria. I moduli sono fluidi, l’importante è l’atteggiamento. Proprio per questo stasera gioca Bonaventura e non Duncan perchè serve verticalizzare e i passaggi dai tempi giusti. Iachini vuole costruire gioco e la squadra è interessante, soprattutto a centrocampo. Sugli esterni? La partita di stasera si gioca e si vince sulle corsie esterne. Sugli esterni Biraghi ha dimostrato di essere cresciuto tantissimi e lo scontro con Hakimi ci farà divertire. A destra prevedo qualche difficoltà in più però Iachini avrà studiato i meccanismi giusti per contrastare Perisic perchè Chiesa il terzino non lo può fare soprattutto a livello mentale. La posizione di Federico è uno dei dubbi che io ho di questo 3-5-2.