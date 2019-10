Bucchioni: “Società viola a livello delle grandi europee”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Rinnovo Chiesa? La società è forte, se il giocatore non vuole rinnovare, resterà fino alla scadenza del contratto, che ricordiamo scade nel 2022. La Fiorentina si sta blindando come le grandi società, l’idea di Rocco è quella di fare una grande squadra che possa puntare alla Champions nel giro di tre anni. Obiettivo di questa stagione? Sicuramente ci sono squadre più formate che giocano insieme da tanto, ma le condizioni per fare bene ci sono tutte. Siamo entrati in un trend positivo e con questa società non ne usciremo più.