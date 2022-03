Bucchioni: “Si può fare bene calcio come il Villarreal, ma il lato economico…”

Le considerazioni alla vigilia della sfida contro l'Inter

"E' dall'inizio della stagione che riconosciamo alla Fiorentina la capacità di giocarsela anche con squadre che la precedono in classifica. La prima mezz'ora dell'andata ha fatto andare in tilt l'Inter, anche se poi rimane un'esibizione senza risultato. E' stato il momento di difficoltà maggiore nella stagione nerazzurra. Adesso la Fiorentina ha un po' imparato a rallentare. Io attendo con ansia il ritorno della Fiorentina in Europa, perché il suo calcio è europeo e potrebbe togliersi grandi soddisfazioni. Ci sono vari modi per arrivare al successo, e uno di questi è fare bene calcio, come sta facendo il Villarreal. Che però in campionato non va oltre il settimo posto, e se volesse rimanere stabilmente nell'elite del calcio spagnolo dovrebbe cambiare marcia. A un certo punto l'aspetto economico diventa preponderante".