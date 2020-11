Bucchioni: “Sarri, Spalletti e Allegri oggi non vengono a Firenze. Rischiano la carriera”

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno. A seguire vi proponiamo i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni: “Sarri? Purtroppo dobbiamo renderci conto che oggi la Fiorentina è un progetto tecnico minore. Cosa può offrire? Non vedo perché Sarri dovrebbe rischiare di bruciarsi la carriera. La società viola ieri è ripartita da Sarri, Spalletti e Allegri ma questi sono allenatori di prima fascia che in questo momento non vengono a Firenze. Prandelli? Era un signore allenatore, ma bisogna capire se alla Fiorentina va bene mettere la squadra nelle sue mani nel presente e nel futuro. E’ un allenatore a lunga scadenza”.