Bucchioni: “Ribery? Pradè ha dimostrato di essere un dirigente di levatura internazionale”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato delle ultime vicende di casa viola: “Caceres? Per sua sfortuna è incappato in qualche infortunio di troppo, forse anche per comportamenti poco esemplari fuori dal campo in passato. Ora ha 32 anni e ha portato quello che mancava alla Fiorentina, può giocare in tutti i ruoli, è stato un colpo straordinario. Ribery? Un campione, se continua con questa voglia ed è spinto da orgoglio ed entusiasmo per diventare un “Re” a Firenze, e soprattutto può durare fino alla fine della stagione. Ora arriveranno i terreni pesanti e farà più fatica, ma un giocatore così in campo e nello spogliatoio dà l’esempio e trascina il gruppo. Pradè? Le squadre vanno costruite con equilibrio, in squadra mancava un elemento carismatico e il ds ha replicato ciò che fece nel 2012: quando sei un dirigente di levatura internazionale, tutto può succedere, e questo fa la differenza. Il rinnovo di Chiesa? Commisso vuole la Champions in tre anni, magari resta come leader di una squadra nuova e ambiziosa: questo progetto può convincerlo, altrimenti sarà giusto accontentarlo per andare via”.