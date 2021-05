Bucchioni: “Pure oggi barricate, ora si costruisca una squadra degna di Firenze”

Il noto giornalista e commentatore pensa al prossimo futuro viola: occorre ricostruire e riportare la Fiorentina in alto

Enzo Bucchioni commenta perentorio a Radio Bruno la situazione in casa viola dopo la sconfitta subita dal Napoli: "Voglio guardare avanti, le polemiche del passato non mi interessano. Mi auguro che Rocco Commisso faccia tutte le scelte giuste e prenda un allenatore degno della Fiorentina, con cui costruire qualcosa di importante e capace di riportare il club viola dove merita. Non è Bucchioni a chiederlo, ma tutta Firenze. Ho sentito Barone dire che adesso hanno imparato tante cose: dunque i soldi ci sono, la consapevolezza anche, adesso tocca a loro riportare la Fiorentina in alto. Anche oggi abbiamo visto le solite barricate: col tuo campionato che ormai è finito (a Cagliari), almeno adesso giocatela, tanto prima o poi contro un Napoli fortissimo il gol lo prendi. E invece... Una cosa che mi fa dispiacere sono le parole di Biraghi (a Dazn, ndr): in pratica ha disintegrato la figura e la gestione di Prandelli. Adesso mi auguro che si vada avanti e venga costruita una squadra degna di Firenze, che possa competere a testa alta sempre, dopo tre anni di umiliazioni. Delle diatribe non ce ne frega più. Sono sicuro che Commisso lo farà e ci riuscirà, anche solo per il suo orgoglio".