Bucchioni: “Pulgar da rosso, ma non è cattivo. Chiesa? Temo l’effetto Gasperini”

Così Enzo Bucchioni a Radio Bruno Toscana: “Pareggio in chiaroscuro, mi sarei aspettato qualcosa di più negli ultimi venti-venticinque minuti. È mancata l’intensità, la Fiorentina non è riuscita ad averla perché è una squadra in costruzione che sta mettendo le basi e che anche ieri ha aumentato la propria consapevolezza. Questa stagione è di transizione nel senso che la società deve capire come e dove intervenire nel prossimo mercato estivo, che sarà il primo con grandi investimenti di Commisso. Questa squadra va accompagnato con entusiasmo e senza pressioni. È rinato il calcio a Firenze, il lavoro è in discesa. Pulgar su Dessena era da rosso, però non lo ha fatto con cattiveria, è questo, non entra per far male ma con decisione. Chiesa? Non ho visto simulazioni plateali e non ha chiesto il rigore, temo che stia subendo l’effetto Gasperini”.