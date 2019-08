Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento viola: “Sul mercato si poteva fare di più, ma questa proprietà è arrivata dopo tre anni di ‘non calcio’ tra mille difficoltà. Pradè sta lavorando con due occhi, uno al presente e uno al futuro: è un ds evoluto che ha buoni rapporti a livello internazionale, non come quello che c’era prima… L’anno prossimo costruirà una squadra vera, gente come Pedro e Raphinha me li immagino in quest’ottica, mettendoci ora le mani sopra. Per il presente mi aspetto un giocatore diverso, altrimenti non dici quelle parole su Vlahovic: un profilo alla Llorente, che gli possa insegnare e possa essere un’alternativa”.

Su Caceres: “Ha avuto infortuni a ripetizione, se sta bene è uno di quelli arrivi mirati che può rivelarsi straordinario. Può fare tre ruoli, ha cattiveria, personalità, carisma e può segnare di testa. Ti arricchisce, è un’operazione intelligente. Anche Dalbert in questa ottica non mi dispiace”.

Su De Paul: “Credo abbia ragione Pradè. Per prenderlo dovevi iniziare a preparare il terreno ad aprile. Anche se fossero 40 milioni ora l’Udinese se li frigge, rischia di retrocedere. Sono cose che vanno preparate, non da fare negli ultimi tre giorni di mercato”.

Su Simeone: “Questa operazione è frutto dell’attendismo di Pradè. Se lo vendevi un mese fa non prendevi questi soldi, anche perché il calciatore stava rifiutando tutto. Dopo che gli hanno fatto capire di non essere dentro al progetto le cose sono cambiate. Dopo un’annata disastrosa venderlo a 16 milioni è incredibile, ma il Cagliari vuole entrare nella parte sinistra della classifica”.

Su Montella: “Ci è piaciuto l’atteggiamento, la squadra ha aggredito alta ed era compatta. Ha nel dna fare calcio, ha voluto tutti giocatori tecnici: Dalbert in questo senso è una categoria sopra a Biraghi, perché può impostare l’azione al posto dei due centrali. Le parole di Ancelotti? Si è dimenticato che c’è un nuovo regolamento sui falli di mano in area. Il rigore concesso al Brescia era anche peggio…”