Bucchioni: “Perché Commisso non va a Campi? Cutrone può aiutare nella lotta salvezza”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Stadio nuovo o no? Dopo la conferenza stampa direi non lo so, forse no, di sicuro no alla Mercafir. Con i Della Valle si ragionava su delle basi diverse, cioè su tutta l’area Mercafir per 99 anni. Ma chi sposta la Mercafir? Chi paga? Una soluzione c’è: perché non compra l’area di Campi Bisenzio?

Il mercato? Il Wolverhampton ha il coltello dalla parte del manico per Cutrone. Vlahovic? Contro il Bologna abbiamo visto la sua ingenuità. Cutrone ha un po’ di esperienza in più. Non mi fa impazzire, ma può aiutare la Fiorentina nella lotta salvezza. Oggi ho visto titubanza in Commisso alle domande sul mercato.