Bucchioni: “Non si può più sbagliare allenatore. Emery un nome ma Spalletti non mi risulta”

Il giornalista Enzo Bucchioni al Pentasport di Radio Bruno:

Allenatore? Commisso ha accelerato, c’era dei dubbi ma la partita dell’altra sera li ha diradati. Rocco vuole un profilo alto, Emery è uno dei nomi ma piace anche Blanc. È importante ripartire da profili così, è stato sbagliato tenere Montella e attendere a mandarlo via. Serve una guida carismatica, che entri nei discorsi di mercato. Un altro profilo potrebbe essere Spalletti ma di lui non parlo perchè non è nelle sue idee. Florenzi? Mi è sempre stato smentito ma le soluzioni si possono sempre trovare.