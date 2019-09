Bucchioni: “Montella si ispira al Liverpool. Pedro può essere il vero colpo”

Il giornalista Enzo Bucchioni è stato il protagonista del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno Toscana:

L’idea Pradè non viene da Montella. C’è stima tra l’allenatore e il Ds, ma sono professionisti e si comportano come tali. Pradè sa che Montella deve costruire una squadra. Se dovrà prendere una decisione sul tecnica, la prenderà per il bene della Fiorentina. Anche Commisso si è posto il problema se confermare o no Montella. Io non l’avrei confermato. Montella può incartare la Juventus. Montella non si ispira più al Barcellona, ma al Liverpool con ripartenze veloci. Con questo gioco Chiesa può essere esaltato. Pedro? Se torna quello di due anni fa, potrebbe essere il vero colpo dell’estate.