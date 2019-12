Bucchioni: “Montella, l’errore è stato tenerlo. Sconvolgente che sia soddisfatto della gara col Lecce”

Il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno:

Montella? Spero che la Fiorentina riparta, però nel calcio ci son delle regole. La proprietà nuova non avrebbe dovuto ripresentarsi con l’allenatore vecchio che arriva da esperienze difficili. Commisso farà delle valutazioni a fine anno, non adesso. I ritorni nel calcio non funzionano, ma Montella lo hanno richiamato i Della Valle. L’allenatore si è detto contento della prestazione col Lecce, sono parole sconvolgenti. Ci sono tante cose che non tornano. Prandelli traghettatore? Lasciamo fare, ho descritto le difficoltà di Montella che si porta dietro da anni. Anche lui viene da esoneri, viene da anni difficili. Se serve un traghettatore deve venire un allenatore che arriva da una serie positiva.