Bucchioni: “Montella? I segnali preoccupanti andavano colti prima, mi piacerebbe Petkovic”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, Enzo Bucchioni ha detto la sua sul momento gigliato:

Non voglio fare il pessimista, ma l’allarme lo devo lanciare: in questo momento vedo tante, troppe squadre in Serie A migliori di quella viola. La Fiorentina sarebbe da decimo posto ma senza Chiesa e Ribery diventa da zona retrocessione. L’esonero di Montella è stato tardivo, sono mesi che i segnali erano preoccupanti, già dal finire dello scorso campionato ovviamente, poi la partita contro il Genoa doveva far riflettere, ed invece… Sento di Iachini come sostituto, gli voglio bene a Beppe, ma non scherziamo. Prandelli? Arriva da troppe esperienze negative, con lui si andrebbe dritti in B. Speriamo nel mercato e che trovino il nome giusto. Quest’estate Pradè si è incartato su alcuni nomi perdendo tempo prezioso, le squadre si possono fare anche in quaranta giorni, basta con la storia del poco tempo. In queste ultime settimane si sono sprecate molte energie per questioni extracampo, ma adesso tutti devono pensare alla salvezza. Un nome per la panchina? Petkovic mi piacerebbe, ha carisma internazionale, la Svizzera è già qualificata per gli Europei e lui potrebbe venire a darci una mano per sei mesi, poi vediamo…