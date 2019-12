Bucchioni: “Montella andava esonerato un mese fa. L’organico della Fiorentina è deficitario”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Sportiva:

Montella? Le sue responsabilità sono evidenti. La Fiorentina fatica a fare gioco, anche contro squadre del proprio livello. Il tecnico ha scarsa capacità di incidere. La squadra ha delle evidenti lacune, non vale più del 10° posto. Commisso vuole un tecnico di prima fascia, per questo sta provando a far passare questo momento. Il traghettatore non sarebbe di livello. Credo si farà di tutto per far terminare la stagione a Montella.

Fatico a trovare adesso un allenatore perché la Fiorentina sta cercando un traghettatore. Nelle ultime due gare ho comunque visto una crescita sotto il profilo della personalità, credo che Montella possa passare questo periodo.

Fiorentina-Roma? C‘erano in campo due squadre assolutamente diverse: da una parte una squadra collaudata che sta andando benissimo, dall’altra una in evidente difficoltà. La Fiorentina andrà pesantemente ritoccata a gennaio. La gara dei viola non è stata neanche la peggiore dell’ultimo periodo, il problema è stato perdere contro Verona e Lecce.

L’organico è deficitario, ma Montella l’avrei cambiato un mese fa. Nelle ultime gare qualche reazione c’è stata, ma a questa squadra servono un paio di giocatori di gamba e un attaccante maturo dal mercato.