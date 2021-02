Bucchioni: “Malcuit interessante. Inter potrebbe pensare alla Juve. Lo stadio…”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana:

La sensazione che la politica non voglia fare lo stadio a Campi Bisenzio è forte e chiara. Secondo me lo stadio deve sorgere da un’altra parte. Se c’è un imprenditore voglioso di realizzare il nuovo impianto, la politica deve favorire gli investimenti, serve trovare un punto d’incontro. L’Inter? Ha buttato via la gara contro la Juventus. La domanda è: che Inter arriverà a Firenze? Il vero avversario dell’Inter non è la Fiorentina, ma la Juventus. I nerazzurri potrebbero avere la testa alla partita di martedì. Malcuit? E’ un giocatore interessante, tolse il posto a Hysai. Kokorin? Non so quale sia la sua condizione. E’ importante convocarlo e iniziare a farlo giocare.