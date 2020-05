Bucchioni: “Lo stadio? La sovrintendenza può fare poco, il problema è la politica”

Di seguito un estratto dell’intervento di Enzo Bucchioni ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “La pentola Commisso è parecchio in ebollizione. C’è qualcosa che non torna e Commisso e Barone l’hanno capito. Le cose che dice Commisso sulla Mercafir sono le stesse che diceva Della Valle; non è vero che l’area è lì e che basta schioccare le dita per fare lo stadio. Se un investitore vuole tempi certi, chiarezza e un prezzo giusto mi sembra più che giusto“.

Ha poi continuato: “La politica fa delle cose che noi non comprendiamo e che poi danneggiano la collettività. Se ci fosse davvero la volontà si convocherebbe una bella riunione e si discuterebbe e si risolverebbe il problema. La verità è che la burocrazia si sta opponendo. Qui fanno passare il messaggio che il sovrintendente è cattivo, che noi lo vorremmo fare ma non possiamo, ma le cose non stanno così. La sovrintendenza non può fare granché, sono gli amministratori che dovrebbero accordarsi, a maggior ragione visto che sono tutti dello stesso partito”.