Bucchioni: “L’entusiasmo è alle stelle, prevedo grandi colpi sul mercato…”

Enzo Bucchioni intervenuto oggi ai microfoni del Pentasport: “Firenze si è ritrovata, ci sono poche piazze alla sua altezza in Italia. La Fiorentina è di tutti, qualcuno non è riuscito a capirlo in dieci anni, ad altri invece sono serviti solo pochi giorni. La squadra sta dimostrando maturità, la vittoria con l’Udinese ne è l’esempio lampante, sono partite che portano a casa le grandi squadre”. Tanti spunti interessanti sul mercato: “I soldi ci sono, e Pradè ha le idee chiare su come muoversi. A Gennaio De Paul non si farà, magari ne riparleranno a Giugno. Gli obiettivi principali per rinforzare la squadra sono: un centrocampista fisico e dinamico, e un difensore importante che sappia impostare il gioco da dietro come faceva Gonzalo Rodriguez; il vero mercato comunque sarà quello dell’estate prossima. Sofyan Amrabat può essere un obiettivo, a Verona sta facendo grandi cose. La priorità assoluta per Gennaio resta comunque sempre liberarsi delle seconde linee”.