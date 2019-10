Bucchioni: “Lazio a fine ciclo. Chiesa? Deve ritrovare il sorriso”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto oggi ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Con la Lazio mi aspetto una partita solida come è stato contro il Brescia. Inzaghi in discussione? E’ un grandissimo allenatore, Lotito ha forzato troppo un ciclo che doveva finire, l’allenatore come i giocatori hanno bisogno di stimoli. La squadra andava rifondata con i soldi di una cessione illustre, non puoi costringere un giocatore come Milinkovic a restare quando su di lui c’erano le squadre più forti d’europa. Chiesa? Dovrebbe tornare più sereno e leggero senza caricarsi di troppe pressioni e responsabilità, deve ritrovare il sorriso, ha una storia davanti da scrivere con la Fiorentina.