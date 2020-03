Bucchioni: “La Fiorentina farà due o tre grossi acquisti. Commisso? Valore aggiunto in questo momento”

Il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno:

Fiorentina? Due o tre acquisti grossi saranno fatti, pur in un mercato che cambierà anche nei prezzi. Commisso è un presidente solido che ha voglia di far bene e ha già detto che non si fermerà nonostante il momento difficile. Rocco è un industriale, ha trovato una società sana grazie ai Della Valle. La Fiorentina oggi fattura poco, si fa presto ad andare in rosso ma quando si ripartirà avere una proprietà così sarà un valore aggiunto.