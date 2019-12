Bucchioni: “Kalinic? Non c’è motivo per riprenderlo. Fiorentina da decimo posto”

Il giornalista Enzo Bucchioni al Pentasport di Radio Bruno:

Kalinic? Non lo riprenderei, è una stagione di transizione e verifica per valutare alcuni giovani. Lui da tre anni non sta andando bene, mi chiedo a cosa serva. Non c’è un obiettivo a breve termine quindi non serve prendere giocatori che hanno trent’anni. Fiorentina? E’ da decimo posto, la squadra deve riposizionarsi lì. Prandelli traghettatore? L’ultima grande partita che ha fatto è stata nel 2008, era la finale degli Europei con la Spagna. Non vedo allenatori di qualità per venire ora, mi dicono sia stato sondato pure Petkovic.