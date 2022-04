Bucchioni: “Italiano vuole restare a Firenze, ha capito che serve continuità”

Enzo Bucchioni dice la sua su Italiano: vuole restare a Firenze e aprire un ciclo, la clausola rescissoria non conta nulla

"Sono fiducioso perché fino ad oggi questa squadra ha avuto cadute e si è sempre rialzata. Il gruppo è sano, ci vuole volontà e applicazione per farlo. Ci sta che qualche partita vada male, probabilmente è anche un problema mentale. Quella di domani con l'Udinese è una partita chiave per la stagione, permetterebbe di mettersi in testa al gruppo di competitor: un metro in più permetterebbe di affrontare meglio le altre partite, con maggiore autostima. Italiano? La clausola rescissoria non conta nulla, non significa che il tecnico vada via. Fosse di 4-5 milioni potrei capire… Vuole rimanere a Firenze per aprire un ciclo importante con i viola: serve anche a lui, perché ha bisogno di trovare continuità per crescere. Non ci sono i sentori per un suo addio".