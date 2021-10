Bucchioni: “Italiano ha previsto questa situazione. Vlahovic? Lotterà in campo”

Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport per commentare la scelta di Vlahovic e su come reagirà Italiano a queste difficoltà

Enzo Bucchioni, noto giornalista di tifo viola, ha dato la sua opinione sulla scelta di Vlahovic e su come reagirà Italiano a tutto ciò. Ecco le sue parole ai microfoni del Pentasport: "Io non sono preoccupato. Con Italiano siamo coperti bene. Quando hai il gioco puoi sostituire gli interpreti ma le cose non cambiano. Su Vlahovic dico che deve dimostrare ancora tanto e finché rimarrà darà sicuramente il massimo. Ognuno pensa per se, sono delle piccole aziende. Io ho sempre sostenuto che doveva essere venduto in estate perché poi, com'è successo, si sarebbe creata una situazione complicata. Vlahovic si esalta con le piccole ma quando incontra le squadri più forti va in difficoltà. Io credo che Italiano se l'aspettasse questa situazione. Menomale è successo ora perché fosse successo l'anno scorso sarebbe stato sicuramente peggio".