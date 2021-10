Bucchioni: “Io avrei preso Maggiore. Vlahovic-Juve? Impossibile a gennaio”

L'opinione del giornalista sui temi caldi in casa viola

"Lo Spezia sa giocare a calcio ma te lo fa anche giocare, e questo è un vantaggio per la Fiorentina. C'è molta animosità nei confronti di Italiano, nonostante sia passato del tempo. Sebbene molti dei giocatori di Motta siano nuovi, questo credo possa complicare le cose della Fiorentina. Io, se avessi potuto, sarei andato dritto dritto a comprare Maggiore in estate. Se il campionato continua così rimanere in zona Europa non è impossibile. La squadra sta crescendo e la fase difensiva ora torna. Vlahovic-Juve? No, credo che l'operazione non sia possibile per gennaio. Non credo che Commisso voglia vendere un altro giocatore alla Juventus, che peraltro non ha liquidità da investire. Hanno pagato Locatelli neanche fosse Aiazzone... La speranza è che nessuno arrivi a gennaio con i soldi che la Juventu non ha. Però se poi a giugno non dovesse andare via io valuterei a quel punto la tribuna che in tanti hanno invocato già in questi giorni".