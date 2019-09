Bucchioni: “Più certezze col 3-5-2. Pedro? Non me lo aspetto nemmeno contro la Samp”. Su Caceres…

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Il 3-5-2 non deve essere un modulo statico. La difesa dell’Atalanta deve essere allargate con i due attaccanti, tutti si devono muovere senza palla. Se non lo fanno, non si crea superiorità numerica. La Fiorentina, dopo il ko di Genova, aveva bisogno di certezze ed equilibri. Adesso la squadra ha trovato certezze. In questo momento la Fiorentina non riesce a reggere un attaccante in più. Quando la Fiorentina avrà più condizione e consapevolezze, potrà permettersi anche le tre punte. Questa Fiorentina ha dutttilità. Caceres vuol dire tanto perché ha cattiveria, cosa che non hanno né Pezzella, né Milenkovic. Secondo me Montella sbagliò a non farlo giocare contro il Genoa. Pedro? Non mi sorprende che sia in Primavera. Non può essere messo subito davanti a Vlahovic, non me lo aspetto nemmeno mercoledì