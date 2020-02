Bucchioni: “Igor più maturo della sua età, Commisso ha infastidito il palazzo. Iachini? Aspettiamo aprile”

Il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno:

Igor? Per cultura non sembra brasiliano, marca bene. Sembra più esperto dell’età che ha, ma ha fatto un ottimo debutto. Pezzella? Gli darei un turno di riposo, sono quattro partite consecutive in cui fatica. Non discuto il giocatore ma il momento, se ci sono alternative si può lasciarlo a recuperare. Commisso? Gravina gli ha accordato un incontro subito dopo la polemica, Commisso ha detto cose del passato che hanno dato fastidio. Ha fatto uno sfogo di pancia, quello che intendeva dire è che vuole che la sua società venga tutelata. Bel gioco? Aspettiamo di vedere il lavoro di Iachini, se poi si vuole lo spettacolo forse bisogna cercare altrove. Però è giusto aspettare almeno aprile per capirne di più. Bando Mercafir? Non sono ottimista ma realista, il bando non cambia nulla. Commisso ha fatto le sue obiezioni che sono sul tappeto, non so se parteciperà al bando.