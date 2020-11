Bucchioni: “Ho visto dei miglioramenti, mi aspetto correzioni dal mercato”

Enzo Bucchioni nel suo commento a Radio Bruno va controcorrente e trova qualche spiraglio positivo

Nessuno pensava che Prandelli potesse arrivare con la bacchetta magica e cambiare subito tutto. Bisogna avere pazienza perché se prendi una squadra senza idee e depressa ci vuole tempo per tornare in alto. Prandelli deve lavorare sulle certezze mentali e sul fisico, per me ci vorrà un mese per reagire. Oggi ho visto dei movimenti interessanti nell’organizzazione del gioco, qualcosa vedo rispetto alla partita contro il Benevento altrimenti per salvare la Fiorentina ci vorrebbe solo l’elettroshock. Il Milan poi è una squadra in forma, è matura e viene da una serie importante. Poi penso che con il mercato ci debbano essere delle correzioni da parte della società: lo spogliatoio non è sereno, la gestione Chiesa poi stata un disastro. Chi sono i colpevoli di questa situazione? Tutti: società, allenatore (ovviamente non Prandelli) e giocatori. Pulgar non può essere questo, oggi ho visto un Vlahovic migliorato ci sono dei margini di miglioramento. Torno sulla società: quando hai una proprietà invasiva è un problema: Rocco ha sbagliato a tenere Montella, a confermare Iachini e poi la gestione Chiesa… A Roma c’è un’altra proprietà americana, ma lo avete sentito parlare di calcio? Spero vivamente che Rocco si metta nelle mani di Prandelli che è un uomo di calcio e sa come gestire la squadra. Ma vi pare normale che abbia chiamato Montiel dopo la rete di Udine? E’ sbagliato calcisticamente parlando, non va fatto davanti a tutti.