Bucchioni: “Giusto mandare Pedro a giocare. Chiesa? Il presidente è stato chiaro, a Giugno se ne andrà.”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni, è intervenuto ai microfoni del Pentasport

Il presidente sullo stadio è stato chiaro, l’opzione Campi è sempre viva. Il fatturato va aumentato, senza questo la Fiorentina non può crescere in virtù del Fair Play finanziario. Pedro? Il giocatore è giovane e vuole giocare, giusto darlo in prestito ma in Europa, perchè in Brasile già sappiamo che può fare la differenza. Non voglio vedere un nuovo “caso” GabiGol che nonostante i tanti gol in Brasile, per l’Inter è un giocatore finito. Chiesa? E’ devastante da esterno, il ruolo lo sta limitando molto. Il presidente è stato chiaro [LEGGI QUI], a fine stagione andrà via e magari con i tanti soldi che arriveranno, Rocco potrà fare investimenti importanti.