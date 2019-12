Bucchioni: “Gattuso sarebbe servito alla Fiorentina, penso abbia rifiutato i viola”

Ecco le parole a Radio Sportiva di Enzo Bucchioni:

Montella finora è rimasto in sella perché non ci sono alternative. Se dovesse saltare, la Fiorentina cercherebbe un traghettatore per poi prendere un allenatore importante a giugno. Gattuso è il tipo di allenatore che sarebbe servito, essendo quella viola una squadra con poca anima e poca grinta. Credo che una delle proposte rifiutate da Ringhio sia stata proprio quella del club di Commisso.