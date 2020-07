Bucchioni: “Lecce gara dell’anno? Errore di comunicazione. Ribery ha chiesto lumi”

Il giornalista Enzo Bucchioni al Pentasport di Radio Bruno:

C’è un errore di comunicazione, si sta caricando troppo la partita contro il Lecce dicendo che è la partita della stagione. La squadra ha tensione, si è visto come si è sfogata dopo il pareggio contro il Verona. Domani non sarà una partita da dentro o fuori. Ribery? Ha chiesto alla società garanzie per il futuro. Gli avevano parlato della proprietà nuova e delle ambizioni, gli hanno fatto intravedere situazioni che non si sono ancora verificate. Vediamo dal prossimo anno. Allenatore? Massacriamo i giocatori, ma questa squadra non ha un gioco ora con Iachini e nemmeno con Montella prima. Chiesa? È fresco, è partito dalla panchina col Verona e nelle ultime sfide ha giocato meno. Non è in forma quindi è normale farlo ruotare. Su Ribery invece credo che decida lui stesso, se sta bene gioca.