Bucchioni: “Entro fine ottobre Commisso deciderà dove costruire il nuovo stadio”

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Enzo Bucchioni scrive anche della Fiorentina:

Dopo aver comprato i terreni e dato mandato a un famoso architetto di costruire uno dei più spettacolari Centri Sportivi d’Europa, costo una ventina di milioni, Rocco Commisso ha dato l’ok al rinnovo di Castrovilli fino alla stagione 23-24 e ieri c’è stata l’ufficialità. Guadagnerà un milione, partendo praticamente dal nulla. A ruota rinnoveranno tutti per cinque anni, lo zio d’America vuole premiare la meritocrazia e rilanciare alla grande un ambiente depresso fino a pochi mesi fa. C’è già riuscito. L’obiettivo è la Champions League in tre anni. E entro il mese di ottobre deciderà dove costruire il nuovo stadio, a Firenze o quattro chilometri fuori città, nel confinante comune di Campi. Lo vuole bellissimo, lo vuole subito. E non bada a spese, incredibile ma vero. Quando c’è la passione succede anche questo e succede che per farsi firmare un autografo da Ribery ieri pomeriggio nel centro di Firenze ci fossero in coda seicento persone.