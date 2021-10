Bucchioni: “E’ chiaro che Vlahovic ha un accordo verbale con un’altra società”

L'analisi sulla situazione che coinvolge la Fiorentina e il suo attaccante

"La forza mentale di Vlahovic è impressionante, lo è sempre stata: guardate Donnarumma come ha accusato la situazione a San Siro, lui invece va avanti per la sua strada. I problemi di mercato li lascerei fuori dallo stadio, perché il numero 9 serve alla Fiorentina. Io spero ancora, sperare non costa nulla, che possa essere trovata una strada per far guadagnare tutti, non solo Vlahovic e chi ne cura gli interessi. Il tentativo di Commisso? E' legittimo, lo farei anche io. Se i procuratori non vogliono parlare, evidentemente hanno dei piani precisi, un'idea diversa. Non ce l'ho con Vlahovic che fa il suo, ce l'ho con chi non cambia le regole. Siamo passati dal giocatore prigioniero al giocatore che fa quello che gli pare.