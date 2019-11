Bucchioni deciso: “Con Benassi e Zurkowski non presentiamoci neanche. Florenzi? No, perchè…”

Enzo Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto oggi ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno

L’anno di transizione esiste e ha senso solo se costruisci qualcosa per la vera Fiorentina di Rocco che nascerà il prossimo giugno. La squadra ha dei limiti evidenti, è stata costruita in pochi giorni, come organico è da dodicesimo posto. Florenzi? Non capisco perchè il giocatore dovrebbe scegliere Firenze, qui non farebbe neanche le coppe. E non avrebbe senso prenderlo per sei mesi solo per aiutarlo a rilanciarsi e vederlo poi andarsene a Giugno, abbiamo bisogno di acquisti veramente funzionali al progetto. Ritorno Ribery? Abbiamo bisogno di ritrovare il suo carisma, è il punto di riferimento su cui affidarsi quando si è in difficoltà. A Verona se pensiamo di giocare con Benassi e Zurkowski, non ci presentiamo neanche. Non puoi giocare una partita del genere senza centrocampisti di riferimento, servono giocatori esperti per vincere una partita che sarà complicatissima, soprattutto dopo la batosta di Cagliari.